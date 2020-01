Handball-EM : Schwedens Handballer vor dem Aus - Norwegen auf Halbfinal-Kurs

Malmö Schwedens Handballer stehen bei der Europameisterschaft im eigenen Land überraschend vor dem Aus. Norwegen und Slowenien mit Kurs aufs Halbfinale.

Die Schweden verloren am Freitagabend in Malmö beim Auftakt in die Hauptrunde mit 25:35 (12:15) gegen Portugal. Mit nun 0:4-Punkten hat die Mannschaft von Trainer Kristjan Andresson kaum noch Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.