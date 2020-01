Deutschland bei der Handball-EM : 1200 Kilometer Reise für Spiel um Platz fünf

Uwe Gensheimer (l) und Torwart Johannes Bitter am Flughafen in Wien. Foto: dpa/Sascha Klahn

Düsseldorf EM in Norwegen, Schweden und Österreich: Obwohl Deutschland seit Montag fix ausgeschieden ist, spielt die Handball-Nationalmannschaft noch zwei weitere Spiele und – muss dafür sogar noch einmal weit reisen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat durch den Sieg gegen Österreich am Montag vorzeitig das Spiel um Platz fünf erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop muss zum Abschluss des Turniers eigens für die Partie am Samstag (16 Uhr) von Wien, wo das deutsche Team die Hauptrunde spielte, nach Stockholm reisen, wo alle Final- und Platzierungsspiele stattfinden. Das Turnier fand in Norwegen, Schweden und Österreich statt.