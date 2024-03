TV-Präsenz und Kulisse als starkes Signal DHB-Frauen können in Düsseldorf das EM-Ticket lösen

Deutschlands Handballerinnen wollen das EM-Ticket keinesfalls ganz nebenbei abholen - auch wenn die Qualifikation für die Europameisterschaft nur noch reine Formsache ist. „Es ist für uns so, dass wir keine Trainingsspiele haben. Wir haben nur so wenige Einheiten, und dann müssen wir das am Sonntag genau so nutzen“, forderte Bundestrainer Markus Gaugisch.