Nach Platz vier bei der Heim-EM Gislason will als Handball-Bundestrainer weiter machen

Nach der Heim-EM und dem verlorenen Spiel um Platz drei gegen Schweden kamen unweigerlich die Fragen nach der Zukunft des Trainers. Alfred Gislasons Vertrag mit dem Deutschen Handballbund (DHB) läuft aus. Neben viel Unterstützung von den Spielern gab es in der Vergangenheit aus der Bundesliga auch kritische Stimmen zum Bundestrainer. Und will dieser überhaupt weitermachen? „Ich habe Vertrag bis nach der Olympia-Quali. Wir haben diesen steinigen Weg, diese Mannschaft umzubauen, gemacht, und es sieht sehr gut aus. Wer auch immer die Jungs betreuen wird, wird viel Spaß an ihnen haben. Ich habe signalisiert, dass ich das machen will. Das ist jetzt nicht meine Entscheidung“, sagte der Isländer, der das DHB-Team 2020 übernommen hatte. Platz vier ist die beste Platzierung seit dem bei einem großen Turnier.