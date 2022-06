Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken klärt die offenen Trainerfragen

Dinslaken Luca d‘Auria und Robert Jakobs übernehmen die zweite Mannschaft in der Landesliga. Martin Terwiel coacht nicht mehr das dritte Team.

Für den zum Landesliga-Rivalen TV Biefang gewechselten Jörg Schwarz, der dort bekanntlich den nun den beim MTV zum Regionalliga-Coach aufgestiegen Harry Mohrhoff ablöst, werden Luca d‘Auria und Robert Jakobs gemeinsam als Spielertrainer in der zweiten Mannschaft nun auch die Verantwortung auf der Bank übernehmen. Beide Akteure gehörten lange Zeit dem Regionalliga-Kader der Dinslakener an, halfen auch in der vergangenen Saison mehrfach in der ersten Mannschaft aus und sind nun neben Leistungsträgern auf der Platte auch für den taktischen Bereich verantwortlich.