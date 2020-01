Handball-EM : Norwegen nach Sieg gegen Schweden dicht vor Halbfinal-Einzug

Sander Sagosen aus Norwegen in Aktion. Foto: dpa/Johan Nilsson

Malmö Mitfavorit Norwegen steht dicht vor dem Einzug ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft. Der WM-Zweite gewann am Sonntag in Malmö gegen Co-Gastgeber Schweden mit 23:20 (12:8) und führt die Hauptrundengruppe II souverän mit 6:0 Punkten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während die Norweger aus den ausstehenden zwei Spielen nur noch einen Zähler benötigen, um sicher die Vorschlussrunde zu erreichen, sind die Schweden als Letzter mit 0:6 Punkten aus dem Medaillenrennen. Überragender Mann beim Sieger war einmal mehr Topstar Sander Sagosen mit acht Toren.

Zuvor hatte Slowenien die erste Turnier-Niederlage kassiert und dadurch einen großen Schritt in Richtung Halbfinale verpasst. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Ljubomir Vranjes verlor ihr zweites Hauptrundenspiel mit 28:29 (16:13) gegen Ungarn. Die Magyaren dürfen damit auch dank der neun Tore von Bence Banhidi ebenfalls noch auf das Halbfinale hoffen. Für die Slowenen war Jure Dolenec mit acht Treffern bester Werfer.

Zuvor hatten Islands Handballer in derselben Gruppe ihre kleine Chance auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Im zweiten Hauptrundenspiel setzten sich die Isländer mit 28:25 (14:12) gegen Portugal durch. Erfolgreichster Werfer Islands war Janus Smarason mit acht Treffern. Bei den Portugiesen waren Antonio Areia und Miguel Martins mit je vier Toren am treffsichersten.

(ako/dpa)