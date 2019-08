„Brutal unzufrieden“ : Kohfeldt hadert mit Bremer Chancenwucher gegen Fortuna

Bremen Florian Kohfeldt haderte mit dem Schicksal. Ganze 25-mal hatte Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf auf das Tor geschossen, doch am Ende stand zum Auftakt der neuen Saison nur ein enttäuschendes 1:3 (0:1).

Angesichts des Chancenwuchers musste sich der Trainer seinen Frust erst einmal von der Seele reden. "Wir hatten so viele Möglichkeiten, dass ich sie gar nicht mehr zählen konnte. Und Fortuna auf der anderen Seite war total effektiv", sagte Kohfeldt und gab sichtlich geknickt zu: "Ich bin mit dem Ergebnis brutal unzufrieden. Das war ein Schlag in die Magengrube."

Im Gegensatz zu den Hanseaten nutzten die Düsseldorfer ihre Chancen eiskalt. Kapitän Rouwen Hennings schlug aus dem Nichts in der 36. Minute nach gleich mehrfachen misslungenen Abwehraktionen zu - was Kohfeldt zum Verzweifeln brachte.

"Wir bekommen ein Gegentor, was mit unglücklich nur so halb umschrieben ist. Das ist einfach irre", sagte der 36-Jährige. Kenan Karaman (52.) und Kaan Ayhan (64.) per Kopf entschieden schließlich das Spiel.