Bundesliga-Zusammenfassung : Haaland schießt BVB in Unterzahl zum Sieg – Dreierpack bei Union gegen Werder

Düsseldorf Borussia Dortmund schlägt den VfL Wolfsburg im Kampf um die Champions League mit 2:0. Werder Bremen hingegen befindet sich nach einem 1:3 bei Union Berlin mitten im Abstiegskampf. Keinen Sieger gibt es bei Freiburg gegen Hoffenheim.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund X:X (X:X)

Wolfsburg hatte diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor trotz guter Möglichkeiten nicht. Und so feierte der BVB einen extrem wichtiger Dreier, zumal das Team nach der Gelb-Roten Karte für Jude Bellingham (58.) mehr als 30 Minuten in Unterzahl spielte.

Nach dem vierten Bundesliga-Sieg in Serie rangiert Dortmund zwar weiter auf Rang fünf, hat in dieser Verfassung in den verbleibenden drei Spielen aber wieder beste Chancen, doch noch in die lukrative Königsklasse einzuziehen. Wolfsburg bleibt trotz der Niederlage Dritter - Eintracht Frankfurt trifft am Abend allerdings auf Bayer Leverkusen und könnte vorbeiziehen.