Beim 3:1-Sieg in Bremen : Zack Steffen ist Fortunas großer Rückhalt

Bremen Fortuna Düsseldorf übersteht eine schwierige Anfangsphase und siegt 3:1 in Bremen. Der neue Torhüter Zack Steffen hält stark und wird vom Mittelfeld-Duo Lewis Baker und Alfredo Morales sehr gut unterstützt.

Die Spieler bemühten sich, den Ball flach zu halten. „Wir können noch einiges aus diesem Spiel lernen“, sagte Torhüter Zack Steffen nach Fortuna Düsseldorfs 3:1-Sieg beim SV Werder Bremen. Und auch Abwehrchef Kaan Ayhan, der mit einem wuchtigen Kopfball den alles entscheidenden dritten Treffer erzielt hatte, mahnte zur Bodenhaftung: „Es darf sich jetzt niemand darauf einstellen, dass wir jedes Auswärtsspiel so deutlich gewinnen.“ In der Tat hatte Fortuna in Werders stürmischer Anfangsphase so ihre Probleme. Die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel kam jedoch immer besser ins Spiel und nahm die Punkte daher sicher nicht unverdient mit.