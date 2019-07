DFB entscheidet : Sperre nach dritter Gelber Karte für Trainer?

Frankfurt/Main Ab der kommenden Saison sollen Trainer und Betreuer am Spielfeldrand wie Spieler mit Gelben und Roten Karten bestraft werden können. Dazu gehört das Werfen von Flaschen oder respektlose Gesten.

Das DFB-Präsidium entscheidet bei seiner Sitzung an diesem Freitag in Frankfurt/Main über mögliche Sperren für Trainer nach der dritten Gelben Karte. Ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes bestätigte einen entsprechenden „Bild“-Bericht. Zur neuen Saison können Betreuer und Coaches am Spielfeldrand bei einem Fehlverhalten nach einem Beschluss des International Football Association Board (IFAB) mit Verwarnungen und sogar Roten Karten bestraft werden. Weitere Sanktionen sind den nationalen Verbänden vorbehalten.