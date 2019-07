Letzte Saison als Profi : Werder-Angreifer Pizarro bekräftigt Karriereende

Bremen Nach der Bundesliga-Saison 2019/20 ist endgültig Schluss. Claudio Pizarro hat sein Karriereende für den kommenden Sommer noch einmal bekräftigt. Zum Abschluss will er mit Werder die internationalen Plätze erreichen.

Claudio Pizarro hat sein Karriereende für den kommenden Sommer noch einmal bekräftigt. „Das ist das letzte Jahr, ganz sicher“, sagte der 40 Jahre alte Peruaner des Bundesligisten Werder Bremen am Freitag. „Ich habe mit allen Leuten gesprochen. Ich fühle mich ganz gut, aber das ist genug jetzt. In meiner letzten Saison mit Werder will ich Europa erreichen. Dann wäre ich ganz glücklich.“