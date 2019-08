„Es wird immer verrückter“ : Pizarro (40) zaubert und zaubert

Bremen Claudio Pizarro brachte das Publikum im Weserstadion zum Auftakt seiner letzten Saison einmal mehr ins Schwärmen. Ein wichtiger Faktor soll auch der frisch verpflichtete Ömer Toprak werden.

Sein Strahlen verlor Pizarro deshalb aber nicht. "Die Tore und die Rekorde sind sehr schön. Es ist jedes Mal was Neues", sagte der Publikumsliebling, nachdem er 41.500 Zuschauer im Weserstadion in kollektives Staunen versetzt hatte. Beim 6:1-Erfolg des Bundesligisten gegen den gastgebenden Oberligisten SV Atlas Delmenhorst zog Pizarro eine große Show ab. Mit 40 Jahren, 311 Tagen ist er nun der älteste Doppelpacker der Pokal-Historie, der zweitälteste Torschütze in dem Wettbewerb überhaupt. Und der erfolgreichste noch aktive Spieler.

Mit 34 Toren hat er in dem Wettbewerb eins mehr erzielt als Robert Lewandowski von Rekordpokalsieger Bayern München. Pizarro brauchte im ersten Pflichtspiel seiner letzten Saison als Profi so gar keine Aufwärmphase. Drei Minuten nach seiner Einwechslung in der 65. Spielminute traf er bereits und legte in unnachahmlicher Weise auch noch den Treffer zum Endstand nach (74.). Davy Klaassen fehlten fast die Worte: "Es wird immer verrückter."