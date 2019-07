Bis 2023 : Trainer Kohfeldt verlängert Vertrag mit Werder Bremen

Grassau Trainer Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag mit Werder Bremen vorzeitig bis 2023 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag in seinem Trainingslager im bayerischen Grassau bekannt.

„Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre“, sagte der 36-Jährige in einem via Twitter verbreiteten Video. Kohfeldt ist seit November 2017 Cheftrainer der Bremer und war ursprünglich noch bis 2021 an den Klub gebunden. In der vergangenen Saison führte er Werder ins Halbfinale des DFB-Pokals und auf Platz acht der Fußball-Bundesliga.