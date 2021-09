„Deutschlands mutigster Politiker“ : Özil will Partei von Jürgen Todenhöfer wählen und hat Buchpläne

Özil will Partei von Jürgen Todenhöfer wählen und hat Buchpläne

Berlin Fußballprofi und Ex-Nationalspieler Mesut Özil wird bei der anstehenden Bundestagswahl die Partei des Bestsellerautors und Friedensaktivisten Jürgen Todenhöfer wählen. Zudem planen die beiden ein gemeinsames Buch.

Der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat verraten, wem er bei der Bundestagswahl seine Stimme geben will. Er werde am 26. September die Partei Team Todenhöfer wählen, die vom Bestsellerautor und Friedensaktivisten Jürgen Todenhöfer gegründet worden war. Özil postete bei Twitter zu einem „Treffen mit Deutschlands mutigstem Politiker“ ein gemeinsames Foto mit dem 80-Jährigen. Dieser habe hinter ihm gestanden, als er vor drei Jahren bei der WM in Russland eine schwere Zeit erlebt habe. „Nun stehe ich hinter ihm“, fügte Özil hinzu.