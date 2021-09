Zweitvertretung von Fortuna : Diesen Spieler möchte Michaty gerne von den Profis zurückhaben

Austausch unter Kollegen: Christian Preußer im Gespräch mit Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Vier Tage nach der 1:2-Heimniederlage in der Regionalliga West gegen den Wuppertaler SV geht es zum nächsten Topteam der Liga. Am Sonntag ist die Mannschaft von Trainer Nico Michaty beim SC Fortuna Köln zu Gast. Was der Trainer erwartet. Wie es personell aussieht.