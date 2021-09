Wegen Rhythmus-Störungen : Bayerns Coman fällt nach Eingriff am Herzen aus

München Es klingt laut Julian Nagelsmann „dramatischer als es ist“: Kingsley Coman steht dem FC Bayern nach einem Eingriff am Herzen erstmal nicht zur Verfügung. Er fehlt zunächst gegen den VfL Bochum, auf den sich der Ruhrpott-Junge Leon Goretzka ganz besonders freut.

Als er als „Dr. Nagelsmann“ nach den umfangreichen Schilderungen über den Eingriff am Herzen von Kingsley Coman nach der Pressekonferenz verabschiedet wurde, lächelte der Bayern-Coach. „Dr. Schiwago“ scherzte Julian Nagelsmann und verdeutlichte damit, was er zuvor ausgiebig erklärt hatte: Man müsse sich keine Sorgen um den französischen Fußball-Nationalspieler machen.

„Der Eingriff ist von relativ überschaubarem Risiko, auch wenn es krass klingt. Für einen Herzchirurgen ist es eher ein leichtes Ding“, sagte Nagelsmann am Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr). „King geht es auch sehr gut. Es klingt deutlich dramatischer als es ist.“ Coman, der wiederholt für wenige Minuten über Atemprobleme geklagt hatte, soll schon am Dienstag wieder mit dem Cardio-Training beginnen und in anderthalb bis zwei Wochen ins Team-Training zurückkehren.