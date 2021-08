0:2 gegen Wehen Wiesbaden : MSV steht trotz Chancenplus mit leeren Händen da

Duisburg Nächster Dämpfer für den MSV Duisburg. Die Zebras versuchen alles, stehen gegen Wehen Wiesbaden am Ende mit leeren Händen da. Ein Traumtor entscheidet die Partie.

Nach drei Auswärtsspielen in Serie kehrte der MSV Duisburg am Mittwochabend in die heimische Arena zurück. Und Trainer Pavel Dotchev hatte seiner Mannschaft vor der Partie gegen den bis dato ungeschlagenen SV Wehen Wiesbaden unmissverständlich klargemacht, was er von ihr forderte: Punkte. „Wenn wir nicht punkten, ist es kein guter Start“, sagte der 55-Jährige und bezeichnete die Heimpartie als ein Spiel, „wo ich denke, dass wir punkten müssen“.