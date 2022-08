Ausverkaufte Arena gegen RWE : MSV-Trainer Ziegner richtet vor dem Derby Appell an die Fans

MSV-Trainer Thorsten Ziegner. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Am Freitag ist es soweit: Der MSV Duisburg empfängt Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Es ist das erste Liga-Derby seit 15 Jahren. 28.200 Fans werden erwartet. Was sich Torsten Ziegner wünscht und welchen Appell Duisburgs Trainer an die MSV-Anhänger hat.

Freitagabend. Ausverkauftes Stadion. Es ist alles angerichtet für das erste Liga-Derby seit 15 Jahren zwischen dem MSV Duisburg und Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Auch MSV-Trainer Torsten Ziegner fiebert dem Duell entgegen - und weiß um die Bedeutung des Derbys.

„Ich freue mich total auf das Spiel“, sagte Ziegner. „Ich wünsche mir ein heißes, tempo-geladenes Spiel, in dem wir zeigen können, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.“ Zum Auftakt in die Saison hatten die Zebras beim VfL Osnabrück knapp mit 0:1 verloren, dabei aber „defensiv sehr gut gearbeitet und kompakt gestanden“, was auch von den Fans honoriert wurde. Die Euphorie wolle man nun mitnehmen. „Dass alle Karten restlos ausverkauft sind, zeigt, dass die Leute die Mannschaft sehen wollen. Diese Kraft wollen wir mit ins Spiel nehmen“, sagte Ziegner.

Lediglich im Spiel nach vorn hatte es an der Bremer Brücke in Osnabrück noch sichtbar gehapert. Ein Manko an dem man in den vergangenen Tagen im Training gearbeitet und Fortschritte gemacht habe, sagte Ziegner: „Das gilt es jetzt auf den Platz zu übertragen.“

Damit es mit dem Derbysieg gelingt, appellierte Duisburgs Trainer auch an die Anhänger, 90 Minuten lang für Stimmung zu sorgen, um der Mannschaft so den nötigen Rückhalt zu geben. „Mit dieser Wucht haben wir eine große Chance, das Spiel zu gewinnen“, sagte der 44-Jährige. Überhaupt sei es für die Mannschaft eine riesen Chance vor eigenem Publikum und vollem Haus zu zeigen, was in ihr steckt. Insgesamt 28.200 Fans werden am Freitag in der Arena erwartet, darunter 5000 RWE-Anhänger. Das Stadion ist damit erstmals seit langer Zeit wieder ausverkauft. Vermutlich hätte der MSV auch mehr Tickets absetzen können, doch aufgrund „sicherheitstechnischer Vorgaben“ müssen 3300 Plätze frei bleiben.

Dass die Essener zum Auftakt eine 1:5-Heimklatsche gegen Mit-Aufsteiger SV Elversberg kassierten, spielt für Ziegner in der Vorbereitung auf das Derby keine Rolle. Man könne einen Gegner nicht nach einem Spiel bewerten, sagte Duisburgs Trainer, betonte aber auch, dass ein 1:5 etwas mit den Spielern machen würde. „Ich war selbst da und habe gesehen, dass der Spielverlauf alles andere als günstig war. Elversberg hat aus den ersten vier Schüssen vier Tore gemacht“, sagte Ziegner.

Personell sieht es „besser“ aus. „Wir haben eine Menge Jungs auf dem Platz“, sagte Ziegner. Fehlen werden gegen RWE die Langzeitverletzten Rolf Feltscher und Leroy Kwadwo sowie Julian Hettwer und Philipp König, die nach ihren Erkrankungen weiter im Aufbautraining sind. Kolja Pusch und Aziz Bouhaddouz sind dagegen wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen und könnten daher eine Option für Freitag sein.

(old)