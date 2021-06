BVB-Talent für die Offensive : MSV holt „talentierten und hungrigen Jungen“ aus Dortmund

Duisburg Der MSV Duisburg hat Alaa Bakir von Borussia Dortmund II verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt ablösefrei zum Drittligisten und unterschreibt für drei Jahre. Der MSV setzt seinen Weg als Aus- und Weiterbildungsverein damit weiter fort.

„Mir war es wichtig, einen Verein zu finden, der auf mich setzt und bei dem ich mich gleich wohl fühle“, sagte Bakir über die Gründe, die ihn zu einem Wechsel an die Wedau bewogen haben. „Bei einem solchen Traditionsverein wie dem MSV herrscht außerdem eine wahnsinnige Verbundenheit mit den Fans – auch das war für mich ausschlaggebend“, sagte Bakir, der die Erfahrung aus 40 Partien in der Regionalliga West mitbringt. In der abgelaufenen Saison zählte er zu den Leistungsträgern des BVB-Nachwuchs und steuerte in 39 Spielen vier Tore und 12 Vorlagen zur Regionalligameisterschaft der Dortmunder bei. Neben der Meisterschaft in der Regionalligasaison 20/21 holte er mit den Schwarz-Gelben bereits die A-Junioren- und die B-Junioren-Meisterschaft.