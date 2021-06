Ehemaliger MSV-Coach : Torsten Lieberknecht neuer Trainer von Darmstadt 98

Darmstadt Der SV Darmstadt 98 ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Markus Anfang fündig geworden. Torsten Lieberknecht übernimmt als neuer Coach der Lilien. Zuletzt war der 47-Jährige beim MSV Duisburg tätig.

Torsten Lieberknecht tritt beim Zweitligisten Darmstadt 98 zur neuen Saison die Nachfolge des zu Werder Bremen abgewanderten Trainers Markus Anfang an. Wie die Lilien am Dienstagabend mitteilten, unterschrieb Lieberknecht einen Zweijahresvertrag bis 2023 am Böllenfalltor.