Routinier verstärkt die Zebras : Das sagt Bakalorz zu seinem Wechsel zum MSV

Marvin Bakalorz im Trikot von Hannover 96. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Marvin Bakalorz soll dem MSV Duisburg ab der kommenden Saison mit seinen Leader-Qualitäten und seiner Erfahrung helfen. Was er zu seiner Rolle, den Aufstiegsambitionen und seiner Verbindung zum Klub sagt.

Die abgelaufene Saison hat beim MSV Duisburg und Trainer Pavel Dotchev Spuren hinterlassen. Nach Platz 15 forderte der MSV-Coach einen „Selbstreinigungsprozess“. Der Deutsch-Bulgare will eine neue Mannschaft formen - und hat dafür ganz genaue Vorstellungen. Er „möchte eine Mannschaft haben, die 90 Minuten auf dem Platz agiert und diszipliniert arbeitet“. Es könne nicht der Anspruch sein, erneut gegen den Abstieg zu spielen. Dafür braucht Dotchev Spieler, die die nötige Einstellung mitbringen und Verantwortung übernehmen.

In Marvin Bakalorz haben die Zebras nun ein erstes Puzzle-Stück gefunden. Der 31-Jährige hat schon einiges erlebt in seiner Karriere und bringt jene Attribute mit, die dem MSV in der vergangenen Saison gefehlt haben: Aggressivität, Zweikampfstärke und Kampfgeist. „Er wird seinen Teil zu unserer gesunden Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern beitragen und ist eine absolute Bereicherung für uns“, sagte Dotchev über den 1,80 m großen Mittelfeldspieler, der mit seiner Erfahrung aus 85 Bundesliga- und 95 Zweitliga-Spielen das „Gerüst“ der Zebras in den kommenden Jahren bilden soll. Für drei Jahre hat Bakalorz beim MSV unterschrieben. Marvin Bakalorz über...

...seine zugedachte Rolle als Führungsspieler: „Das Wichtigste ist es, Leistung zu bringen und auf dem Platz vorwegzugehen. Man muss authentisch bleiben. Aber ich will jetzt nicht nur auf dem Platz herumschreien und Kommandos geben. In erster Linie will ich meine Leistung bringen und der Mannschaft helfen. Alles Weitere kommt dann von ganz alleine.

...seine Verbindung zum MSV: „Ich verbinde vieles mit dem Klub, bin hier in der Ecke groß geworden. Ich bin zwar in Offenbach geboren, aber ich bin in jungen Jahren hierher gekommen, in den Kreis Recklinghausen. Der MSV ist ein großer Name im Ruhrpott, mit einer riesigen Fan-Base. Ich war selbst als kleiner Bub ein paar Mal zuschauen. Für mich ist der MSV ein großer Traditionsverein, ein großer Name – und ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein.“

...seine Qualitäten und Stärken: „Jeder, der mich kennt und meine Laufbahn verfolgt hat, der weiß, dass ich über Kampf komme, über Mentalität. Ich mache keine 15 Übersteiger, das kann ich jetzt schon sagen. Mein großes Plus ist Herzblut. Ich gebe Herzblut, egal wo ich spiele.