Ein Tag nach Klassenerhalt : MSV Duisburg lässt sich von Ingolstadt abschießen

Ein enttäuschter Moritz Stoppelkamp (Archiv). Foto: dpa/Marius Becker

Köln Am Freitagabend feierte der MSV Duisburg noch auf dem Sofa den Klassenerhalt in der 3. Liga. Am Samstag musste das Team wieder selbst ran – und kassierte beim 1:5 gegen den FC Ingolstadt eine herbe Heimniederlage.

Der ehemalige Fußball-Bundesligist Hansa Rostock hat die große Chance auf die Zweitliga-Rückkehr nach neun Jahren Abstinenz gewahrt. Am 37. und vorletzten Spieltag der 3. Liga kamen die Mecklenburger zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg beim als Absteiger feststehenden ehemaligen Erstligisten SpVgg Unterhaching.

Mit 70 Punkten übernahm Rostock zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Philip Türpitz (25.) erzielte das Siegtor für die Norddeutschen. Am Sonntag kann allerdings der zweite große Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden (69 Zähler) mit einem Sieg gegen Türkgücü München (14.00 Uhr/MagentaSport) vorbeiziehen und ebenfalls die Weichen für die Zweitliga-Rückkehr stellen.

Die Chancen im engen Aufstiegsrennen wahrte auch der FC Ingolstadt. Die Schanzer (68) gewannen nach Rückstand beim MSV Duisburg mit 5:1 (0:1). Maximilian Sauer (10.) brachte die Zebras in Führung, doch Stefan Kutschke (47., Foulelfmeter), Filip Bilbija (54.) und Marcel Gaus (55.) sorgten mit drei Toren innerhalb von acht Minuten für die Wende im Spiel. Dennis Eckert Ayensa (65.) und erneut Bilbija (76.) erhöhten auf 5:1.

Lesen Sie auch Weil Meppen verliert : MSV Duisburg feiert Klassenerhalt auf dem Sofa

Moral bewies der 1. FC Kaiserslautern, der sich trotz eines 1:3-Rückstandes noch ein 3:3 (1:3) bei Viktoria Köln erkämpfte. Daniel Hanslik (14.) hatte die Roten Teufel in Führung geschossen, Timmy Thiele (18./19.) mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten und Kai Klefisch (32.) schossen die Rheinländer dann scheinbar klar auf die Siegerstraße. Elias Huth (72.) und erneut Hanslik (88.) glichen aber noch für den FCK aus.

Der KFC Uerdingen gewann gegen den 1. FC Magdeburg 1:0 (0:0), womit sich die Krefelder von den Abstiegsrängen absetzen konnten. Der SC Verl unterlag Waldhof Mannheim mit 0:1 (0:0).

(kron/SID)