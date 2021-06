Bundesliga-Erfahrung für die Zebras : „War gleich Feuer und Flamme“ - MSV verpflichtet Bakalorz

Düsseldorf Geballte Bundesliga- und Zweitligaerfahrung für den MSV Duisburg: Die Zebras haben Marvin Bakalorz verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt von Denizlispor und erhält einen Vertrag über drei Jahre.

Bakalorz bringt die Erfahrung aus 85 Bundesliga-Spielen für Eintracht Frankfurt, Hannover 96 und den SC Paderborn 07 mit. Zudem absolvierte er in der 2. Bundesliga 95 Partien für Hannover 96 und Paderborn. Auch die 3. Liga kennt er aus 31 Einsätzen für die U 23 von Borussia Dortmund, wo er 2011 zum Profi wurde. Zwar kam er auf keinen Profi-Einsatz für den BVB, gehörte jedoch offiziell dem Kader an, der in der Saison 2011/12 das Double gewann. Diese Erfahrung soll der Routinier nun beim MSV einbringen. „Marvin bringt viel Erfahrung mit und möchte mit anpacken. Er wird den Kreis unserer Führungsspieler verstärken und dabei auch abseits des Platzes jungen Spielern helfen und Vorbild sein.“, wird Sportdirektor Ivica Grlic in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.