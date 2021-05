Duo bleibt in Duisburg : MSV verlängert mit „Schlüsselspieler“ Frey und Velkov

Düsseldorf Der MSV Duisburg treibt die Planungen für die kommende Saison weiter kräftig voran. Nacht acht Abgängen haben die Zebras die Verlängerungen mit Marlon Frey und Stefan Velkov bekanntgegeben.

Der MSV Duisburg setzt auch in Zukunft auf die „Winter-Neuzugänge“ Marlon Frey und Stefan Velkov. Wie die Zebras am Donnerstagnachmittag mitteilten, wurden die auslaufenden Verträge mit dem Duo verlängert. Während Frey einen Zweijahresvertrag erhält, gilt Velkovs Vertrag für die kommende Saison mit einer anschließenden Options-Möglichkeit zur Verlängerung.

Frey war zum Rückrundenstart vom Zweitligisten SV Sandhausen an die Wedau gewechselt und avancierte direkt zum Stammspieler. In der abgelaufenen Spielzeit, die der MSV auf Rang 15 beendete, kam der 25-Jährige auf 19 Pflichtspieleinsätze. „Marlon ist absolut zuverlässig – ein Teamspieler, der über 90 Minuten marschiert. Er bringt jede Menge Professionalität mit und hat sich in der Rückrunde zu einem unserer Schlüsselspieler entwickelt“, sagte Trainer Pavel Dotchev, der in der kommenden Saison neben Frey auch auf einen „gesunden Velkov“ setzt.