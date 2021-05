Umbruch beim Drittligisten : Acht Spieler und Co-Trainer Compper verlassen den MSV

Düsseldorf Drittligist MSV Duisburg krempelt seinen Kader nach einer enttäuschenden Saison kräftig um. Die ersten acht Abgänge stehen fest. Zudem sollen weitere „intensive Gespräche“ folgen. Auch Co-Trainer Marvin Compper verlässt die Zebras.

Die ersten acht Abgänge stehen nun fest. Am Mittwoch teilte der Drittligist mit, dass in Joshua Bitter, Mirnes Pepic, Lukas Scepanik, Leroy Mickels, Connor Krempicki, Cem Sabanci, Jonas Brendieck und Ahmet Engin gleich acht Spieler den Verein verlassen werden. „Die MSV-Familie sagt Danke für eure Zeit in ZebraStreifen!“, hieß es in der Mitteilung des Vereins. „Wir wünschen euch, Jungs, dass ihr bei euren neuen Verein wieder mehr Glück und Erfolg habt.“