„Wollen ihm als jungem Spieler helfen“ : Gembalies erhält neuen Vertrag beim MSV

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat eine weitere Personalentscheidung für die Zukunft getroffen. Ein langjähriger Profi bleibt dem Verein treu: Innenverteidiger Vincent Gembalies hat seinen Vertrag um drei weitere Jahre verlängert.

Bereits seit 13 Jahren trägt der 21-Jährige das Trikot der Zebras, durchlief bei den Duisburgern sämtlichen Jugendabteilungen, ehe ihm 2019 der Sprung zu den Profis gelang. Gembalies habe sich in den „beiden Jahren im Profibereich schon weiter entwickelt, besitzt aber immer noch Potenzial“, sagte Duisburgs Sportdirektor Ivica Grlic. Der Verein wolle „ihm als jungem Spieler helfen, weiter an sich zu arbeiten – und so auch dem MSV zu helfen“. Insgesamt hat der Innenverteidiger bereits 51 Pflichtspiele für die Profis des MSV absolviert. In der abgelaufenen Saison, die der MSV als Tabellen 15. beendete, stand Gembalies in 23 Partien auf dem Platz.