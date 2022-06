Deutlicher Sieg gegen Hamborn : MSV gewinnt erstes Testspiel der Saison zweistellig

Düsseldorf Erster Test, erstes Erfolgserlebnis: Der MSV Duisburg ist mit einem zweistelligen Sieg in die Saisonvorbereitung gestartet. Aziz Bouhaddouz erzielte beim Kantersieg beim A-Kreisligisten MTV Union Hamborn einen Hattrick, Testspieler Gordon Wild traf doppelt.

In der Halbzeit wechselte Trainer Torsten Ziegner munter durch. Lediglich Torhüter Maximilian Braune, Marvin Bakalorz und Knoll blieben auf dem Feld. Testspieler Gordon Wild durfte sich erstmals im Spiel zeigen - und sich mit einem der ersten Ballkontakte direkt in die Torschützenliste eintragen. In der 47. Minute erhöhte Wild, der sich ebenso wie Joshua Bitter für eine Verpflichtung empfehlen will, zum 4:0. Rudolf Ndualu (52./54.), Julian Hettwer (56.), Aziz Bouhaddouz (65./66./73.), erneut Wild (82.) machten das Dutzend voll. Kurz vor dem Abpfiff markierte Marlon Frey per Elfmeter den Endstand. Anthony Amadi erzielte den Ehrentreffer für die Gastgeber (19.), die mit dem Duell gegen den MSV ihr 120-jähriges Vereinsbestehen feierten.