Fußball : 18-jähriger Stürmer ist der Lichtblick des „neuen“ SV Straelen

Der 18-jährige Ken Mata war beim Straelener 5:0 in Arcen mit Abstand auffälligster Spieler im Sportpark „De Hondskamp“. Foto: Heinz Spütz

Straelen Fußball-Regionalligist gewinnt Test beim DEV Arcen mit 5:0. Ken Mata, Neuzugang vom MSV Duisburg, hat das Zeug zum neuen Publikumsliebling.

Mit zwei Tagen Verspätung und einer Menge offener Fragen ist Fußball-Regionalligist SV Straelen in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am Freitag trafen sich die Spieler des vorläufigen Kaders zum ersten Mal zu einem leichten Aufgalopp. Und am Samstag stand ein freundschaftlicher Sommerkick auf dem Programm. Der Viertligist war einer Einladung des niederländischen Nachbarclubs DEV Arcen gefolgt, der gerade Jubiläum (100 Jahre) feiert. Bei satten 33 Grad schlug der SV Straelen die unterklassigen Amateure, die sich teuer verkauften, im Sportpark „De Hondskamp“ mit 5:0 (3:0). Es lag nicht an den ungewohnten roten Trikots, dass das Straelener Team kaum wiederzuerkennen war. Aus dem Kader der abgelaufenen Saison sind gerade sieben Spieler übrig geblieben: Die beiden Torhüter Julius Paris und Kevin Kratzsch sowie die Feldspieler Jannik Stevens, Ole Päffgen, Arlind Shoshi, Toshiaki Miyamoto und Dacain-Dacruz Baraza. „Ja, das ist so“, sagte der neue Sportliche Leiter Kevin Wolze, der die Mannschaft am Samstag an der Seitenlinie coachte. „Alle anderen Akteure spielen für den Verein keine Rolle mehr.“

Angereist war der Regionalligist mit 16 Feldspielern, darunter ein Quartett aus der Bezirksliga-Reserve und ein Gastspieler. Es fehlten Miyamoto (Urlaub) und die beiden Neuverpflichtungen Joep Munster und Leonel Brodersen, die einen Autounfall hatten und dabei leichte Blessuren davontrugen. „Es ist kein Problem, dass wir mit zwei Tagen Verspätung in die Vorbereitung gehen. Wir werden uns in aller Ruhe die neuen Spieler anschauen und ihnen Zeit zur Eingewöhnung geben. Danach werden wir entscheiden, wo gezielt nachgebessert werden muss“, so Wolze.

Er kündigte außerdem an, dass in den nächsten Tagen ein neuer Trainer vorgestellt werden soll. „Von der Absage von Thomas Brdaric sind wir natürlich überrascht worden, das war so nicht vorhersehbar. Wir wollen aber jetzt keinen Schnellschuss machen. Alles muss wohl überlegt sein, denn dafür ist die Position des Trainers zu wichtig. Präsident Hermann Tecklenburg und ich führen Gespräche mit mehreren Kandidaten.“

Auch zum Fitness-Zustand seiner neuen Truppe äußerte sich der Ex-Profi, der beim Pokal-Endspiel gegen den Wuppertaler SV einen erneuten Kreuzbandriss erlitten hatte und seine aktive Laufbahn beenden muss. „Die Pause war nicht allzu lang. Es sind alles Sportler, die es gewohnt sind, sich fit zu halten.“