Freundschaftsspiel in Köln : So lief der erste Test von Fortunas U23

U23-Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Köln Auch die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf absolvierte am Samstag ihr erstes Spiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Gegen Fortuna Köln standen dabei auch zwei Testspieler auf dem Platz. Wie die Spieler sich geschlagen haben, wie das Spiel lief und was Trainer Nico Michaty dazu sagt.

Fortunas Regionalligafußballer standen am Samstag schon etwas früher als geplant auf dem Fußballplatz. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde das Testspiel gegen Fortuna Köln kurzfristig auf 10.30 Uhr vorverlegt. Da das Thermometer aber bereits um die Mittagszeit Temperaturen um die 30 Grad Celsius anzeigte, wurden es trotzdem äußerst schweißtreibende 90 Minuten, an deren Ende die „Zwote“ dem Regionalliga-Konkurrenten mit 1:3 unterlag.

„Ich glaube, es war für das erste Spiel insgesamt ein ordentlicher Test“, sagte Nico Michaty. „Wichtig war, dass sich keiner verletzt hat, dass wir jetzt einen Anfang gemacht haben und alle reingekommen sind.“

Der Trainer musste auf einige Stammspieler verzichten. Dennis Gorka, Tim Corsten, Niko Vukancic, Tom Geerkens, Robin Bird und Jona Niemiec waren alle am Nachmittag mit den Profis beim VfB Hilden im Einsatz. Takashi Uchino genießt nach seiner Länderspielreise mit der japanischen U21-Nationalmannschaft noch ein bisschen Urlaub und auch für Adam Bodzek kam das Spiel noch zu früh.

Foto: Frederic Scheidemann/Hendrik Deckers/Scheidemann 33 Bilder Die Bilder von Fortunas erstem Spiel in der Vorbereitung

Deshalb sah man am Samstag viele neue Gesichter im Paul-Janes Stadion. Neben sieben Neuzugängen kamen auch zwei Testspieler zum Einsatz.

Elias Oubella stand zuletzt bei Heracles Almelo unter Vertrag, konnte wegen einer schweren Verletzung allerdings die ganze Saison kein Spiel absolvieren. Am Samstag spielte er für 45 Minuten in der Innenverteidigung. Kingsley Marcinek spielte zuletzt für den VfB Homberg in der Regionalliga. Der 20-Jährige zeigte einen sehr engagierten Auftritt, gab von hinten gute Kommandos und spielte zunächst in der Innenverteidigung, ehe er im zweiten Durchgang auf die Rechtsverteidigerposition wechselte. „Ich denke, die beiden haben es ordentlich gemacht. Sie kommen jetzt am Montag nochmal zum Training und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht“, sagte Michaty.

Auch die Gäste reisten am Samstag mit einem neu-formierten Kader an. Ein Neuzugang sorgte schließlich für das erste Tor des Tages. Dustin Willms, der vom Drittligisten FSV Zwickau kam, brachte die Kölner nach einer Viertelstunde in Führung. In der 66. Minute erhöhte Leon Demaj mit einem direkten Freistoßtor auf 2:0. Wenig später erzielte Fortunas Neuzugang Maxim Schröder, der das Offensivspiel mit seiner Dynamik bereicherte, nach schöner Vorarbeit von Ephraim Kalonji den Anschlusstreffer. Das letzte Tor des Tages gehörte dann wieder den Gästen. Nach einer schönen Kombination durchs Zentrum sorgte Gianluis Di Fine für den Endstand.

Dem Ergebnis wollte Michaty nach dem Spiel nur wenig Bedeutung schenken: „Klar will man immer möglichst positive Ergebnisse erzielen, aber die stehen in der Vorbereitung nicht im Vordergrund“, sagte der 48-Jährige und fügte hinzu: „Natürlich haben wir noch sehr viel zu tun, aber das ist normal nach fünf Trainingstagen.“