European Football League : Rhein Fire vor der Heimpremiere gegen Istanbul

Düssledorf/Duisburg Am dritten Spieltag empfangen die Düsseldorfer Footballer die Rams aus Istanbul. Gespielt wird allerdings nicht in der Landeshauptstadt, sondern im benachbarten Duisburg.

Martin Wagner hofft, im ersten Heimspiel den Ligarekord zu knacken. „Die Marke steht bei 7572 Zuschauern“, erläutert der CEO von Rhein Fire. „Diese Anzahl hatte Frankfurt Galaxy am ersten Spieltag gegen uns im Stadion. Im Schnitt haben die Ligateams 3500 Zuschauer.“ Inzwischen steht der dritte Spieltag in der European Football League (EFL) an. Rhein Fire empfängt die Istanbul Rams am Sonntag um 15 Uhr in der Duisburger Arena. Normalerweise ist das die Heimspielstätte des MSV Duisburg. „Wir sind in Duisburg gut aufgenommen worden. Das Stadion liegt genauso weit vom Rhein entfernt wie die Arena in Düsseldorf. Da passt der Name Rhein Fire. Wo wir spielen ist letztendlich egal, weil wir in der Rhein-Ruhr-Region verankert sind“, meint Wagner. „Und realistisch betrachtet ist die Arena in Düsseldorf auch noch zu groß.“