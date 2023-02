1:1 in Essen Stoppelkamp rettet dem MSV einen Punkt im Derby

Ausverkauftes und stimmungsvolles Stadion an der Hafenstraße in Essen, Regen, ein Platz in eher schlechtem Zustand – die Rahmenbedingungen für ein kampfbetontes Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg stimmten. Und das Spiel hielt auch, was es versprach, wie eine Szene schon in der 2. Minute zeigte: Bei einer Essener Ecke wurde Ron Berlinski mehr oder weniger in MSV-Keeper Maximilian Braune hineingeschoben, der zu Boden ging und einen Freistoß bekam. Der 19-Jährige baute sich daraufhin vor Berlinski auf und gab ihm zu verstehen, dass er sich hier nichts gefallen lassen würde.