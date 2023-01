1:2 gegen Osnabrück MSV geht zu Hause erneut leer aus

Der VfL war nun voll drin in der Partie und belohnte sich weiter: Erst köpfte Engelhardt den Ball nach einem Standard ins Netz, doch der VfL-Stürmer stand im Abseits (31.). Besser machte es Robert Tesche, der per Direktabnahme nach einem Freistoß auf 2:0 (36.) erhöhte. Und Duisburg? Die Hausherren zeigten sich zwar bemüht, in der vorderen Reihe fehlte ihnen aber jegliche Idee und Durchschlagskraft. Kurz vor dem Seitenwechsel gab es durch Pusch (40.), Moritz Stoppelkamp (43.) und Feltscher (45.) zumindest noch einmal drei Abschlusssituationen.