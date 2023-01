Bitter-Platzverweis und Doppelschlag MSV in Unterzahl chancenlos gegen Mannheim

Drittliga-Begegnungen zwischen dem MSV Duisburg und Waldhof Mannheim versprachen in der Vergangenheit vor allem eines: Tore. 26 fielen in den bisherigen sechs Duellen. Das siebte Spiel wollte dem offenbar in nichts nachstehen: Zum offiziellen Abschluss der Hinrunde verloren die Zebras, die nach einer Gelb-Roten Karten gegen Joshua Bitter eine Halbzeit in Unterzahl spielen mussten, gegen das bis dato schwächste Auswärtsteam der Liga mit 1:3 (1:1).