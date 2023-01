Kader soll verkleinert werden Warum MSV-Trainer Ziegner noch Spieler abgeben will

Bei Gordon Wild sind die Dinge ähnlich gelagert. Der 27-Jährige ist bei Trainer Ziegner außen vor, absolvierte in der laufenden Saison lediglich fünf Kurzeinsätze für insgesamt 16 Minuten. In den vergangenen Monaten wurde der Offensivspieler, dessen Vertrag am Ende der Spielzeit ausläuft, allerdings gar nicht mehr von Trainer Torsten Ziegner berücksichtigt. Seit dem elften Spieltag fehlte er im Kader der Zebras, so auch beim 3:2-Sieg in Saarbrücken.