Nächste Zwangspause Angreifer Girth wird dem MSV lange fehlen

Duisburgs Angreifer Benjamin Girth bleibt vom Pech verfolgt. Gerade einmal elf Minuten waren am Montagabend im Heimspiel des MSV gegen Waldhof Mannheim gespielt, als er sich an die Wade fasste und Trainer Torsten Ziegner signalisierte, dass er nicht mehr weitermachen könne. Für ihn kam Chinedu Ekene in die Partie.