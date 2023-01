Schiri-Entscheidung sorgt für Frust MSV schimpft über „unerklärlichen“ und „ominösen“ Platzverweis

Es war die wohl entscheidende Szene des Spiels zwischen dem MSV Duisburg und Waldhof Mannheim: Beim Spielstand von 1:1 setzte Duisburgs Verteidiger Joshua Bitter in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs nahe der Mittellinie zur Grätsche an und traf zuerst den Ball, was die TV-Bilder eindeutig belegten. Gegenspieler Adrien Lebea ging dennoch zu Boden. Für Schiedsrichter Florian Exner war die Sache klar: Foulspiel. Zu allem Überfluss zeigte er Bitter die Gelbe Karte, seine zweite. Von einem Großteil der 10.582 Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena wurde das Gespann daraufhin mit einem gellenden Pfeifkonzert und Schieber-Rufen in die Kabine verabschiedet.