Aufgrund von Corona-Fällen : Testspiel des KFC Uerdingen in Utrecht abgesagt

Der KFC beim Training in Horst anstatt beim Spiel in Utrecht. Foto: Stefan Brauer

Exklusiv Venlo Das Testspiel zwischen dem FC Utrecht und dem KFC Uerdingen ist kurzfristig abgesagt worden. Über die Gründe wurde zunächst geschwiegen. Das Trainingslager in Venlo wird fortgesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer, die sich seit Montag im Trainingslager in Horst vor den Toren von Venlo befindet, wollte gerade den Bus besteigen, um in das knapp zwei Stunden entfernte Utrecht zu fahren, als sie völlig überraschend gestoppt wurde. Die Spieler fanden es natürlich schade, denn sie hätten lieber gespielt als zu trainieren. So aber absolvierte Trainer Krämer auch am Mittwoch zwei Trainingseinheiten mit dem Team.