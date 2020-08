KFC fährt ins Trainingslager : Assani Lukimya läuft schon wieder ohne Krücken

Krefeld Als die Mannschaft des KFC Uerdingen in den Bus steigt, verabschiedet der Innenverteidiger die Mitspieler, die ins Trainingslager nach Venlo fahren. Dabei ist er aber nicht nur traurig, sondern auch froh.

Doch jetzt hat es ihn erwischt. Im Testspiel beim SC Paderborn (1:2) wurde Lukimya aber nicht etwa von einem Gegner, sondern von einem Mannschaftskameraden niedergestreckt: Er rasselte mit Torhüter Lukas Königshofer so unglücklich zusammen, dass sein Außenband in Mitleidenschaft gezogen wurde. „Was es genau ist, weiß ich auch nicht“, sagt Lukimya. Auch ein MRT habe keinen hundertprozentigen Aufschluss geben können. „Das Außenband ist verletzt, schwer gedehnt oder angerissen, aber nicht durch. Ich bin froh, dass ich nicht operiert werden musste, das war wichtig.“

Und er hat noch einen Grund, froh zu sein, auch wenn es ihm schwer fällt, zuschauen zu müssen, wie seine Kameraden in den Bus einsteigen, der sie ins Trainingslager nach Venlo bringt. „Ich kann die Krücken schon wieder weglassen. Ich hab jetzt nur noch eine Schiene, aber es geht schon deutlich besser.“ Doch er muss sich in der für ihn neuen Rolle noch in Geduld üben: „Das ist meine schwerste Verletzung in all den Jahren. Bisher hatte ich nur Kleinigkeiten.“