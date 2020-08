Noch drei Wochen bis zum Start : Beim KFC muss Ersatz für Osawe her

Der Fußball-Drittligist sucht einen Stürmer, der passt. Samstag geht eine intensive Trainingswoche zu Ende. Trainer Stefan Krämer nimmt seine Spieler in der Vorbereitung härter ran als gewohnt, weil die Winterpause sehr kurz ist.

Mit dem heutigen Samstag geht eine wiederum harte Trainingswoche für die Fußballer des KFC Uerdingen zu Ende. Hatte die Härte in den ersten Wochen der Saisonvorbereitung ihre Ursache in einem wahren Testspielmarathon – fünf Partien in 13 Tagen – war es diesmal die Intensität der Übungseinheiten, die den Akteuren alles abverlangte. „In diesem Jahr muss das so sein“, sagt KFC-Trainer Stefan Krämer um die Erklärung gleich hinter zu schieben: „Coronabedingt sind in dieser Spielzeit mehr Spiele in einem deutlich kürzeren Zeitraum zu absolvieren als sonst. Dazu eine Winterpause, die angesichts ihrer Dauer von drei Wochen den Namen nicht verdient. Da müssen die Grundlagen eben jetzt gelegt werden.“