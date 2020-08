Ein weiterer Neuzugang : KFC holt Torwart Hidde Jurjus vom PSV Eindhoven

Torwart Hidde Jurjus verstärkt die Torwart-Riege des KFC. Foto: KFC Uerdingen

Krefeld Der 26-jährige Niederländer sucht in der 3. Liga eine neue Herausforderung. Insgesamt stand er in der Topliga seines Heimatlandes 90 Mal im Tor. Der DFB legte die Termine für die ersten vier Spieltage fest.

(hsg) Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat sich auf der Torhüterposition verstärkt und Hidde Jurjus vom PSV Eindhoven verpflichtet. Der 26-Jährige, der seit Wochenbeginn bei den Blau-Roten im Gespräch war (RP berichtete), unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte PSV den Schlussmann an De Graafschap Doetinchem verliehen, wo er in der abgelaufenen Saison als einer der bester Torhüter der niederländischen Zweiten Liga ausgezeichnet wurde. Beim PSV hatte er keine Aussichten auf einen festen Platz im Erstligakader, da der Klub einen Torwart vom RS Leipzig verpflichtete.

„Hidde kommt von einem großen europäischen Verein und hat seine Qualität in beiden Top-Ligen der Niederlande nachgewiesen. Zuletzt wurde dies durch seine Wahl zum besten Torhüter bewiesen“, sagt Geschäftsführer Nikolas Weinhart. „Wir sehen in ihm großes Potenzial und sind froh, dass es mit seiner Verpflichtung geklappt hat.“

Hidde freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin sehr froh, dass dies geklappt hat. Für mich ist das ein toller Schritt. Der KFC hat mir eine gute Perspektive aufgezeigt. Der Klub ist sehr ambitioniert, was auch zu meiner Einstellung passt. Ich wollte einen Neuanfang und bin froh, dass ich den in Uerdingen machen kann.“ Jurjus stand seit 2016 bei PSV Eindhoven unter Vertrag. Zuvor hatte er bereits mit De Graafschap in der Eredivisie gespielt. Während seiner Zeit in Eindhoven kam Jurjus auf 56 Erst- und 46 Zweitliga-Spiele. Insgesamt lief der 1,89-Meter-Torhüter bereits 90 Mal in der Eredivisie auf und spielte dabei elfmal „zu Null“.