Borussias Ex-Maestro : Venlo? Brasilien? So Raffael plant die Zukunft

Raffael ist auf Vereinssuche. Er gab Kontakt zu VVV Venlo, eine konkretes Angebot gibt es von Ceara FC aus seiner Heimatstadt Fortaleza. Foto: Moritz Mueller/Imago/Moritz Müller/Pool

Mönchengladbach Der Ex-Borusse hat den langen Familien-Urlaub genossen. Es bleibt dabei, dass er weiter Fußball spielt. Die Frage ist: Wo? Es gibt Kontakte und konkrete Angebote. Bis Mitte September will Raffael sich entscheiden.

Es war eine besondere Zeit für Raffael. „Ich hatte noch nie einen so langen Urlaub mit meiner Familie. Es hat uns sehr gut getan“, sagt der Brasilianer, dessen Vertrag bei Borussia im Sommer nach sieben Jahren ausgelaufen ist. Vier Wochen war er mit seiner Frau und den vier Kindern in Italien. Er hat es in vollen Zügen genossen. „Ich habe mich in der Zeit um nichts anderes als um meine Familie gekümmert“ sagt Raffael.

Info Raffael machte 201 Spiele für Gladbach Foto: dpa/Federico Gambarini Raffael wechselte 2013 von Dynamo Kiew zu Borussia. In seinen ersten drei Spielzeiten traf er jeweils zweistellig. Er machte 201 Spiele für Gladbach.

Doch das italienische dolce Vita, das süße Leben, hat nichts an seinem Wunsch geändert, noch weitere zwei Jahre Fußball spielen zu wollen. „Ich mache definitiv weiter“, sagt Raffael unserer Redaktion. Die Frage ist: Wie und wo geht es weiter? „Ich bin jetzt aktiv auf der Suche nach einem neuen Klub. Ich bin grundsätzlich offen für alles“, sagt Raffael.

Aktuell sondiert er, was reinkommt an Anfragen, überlegt, was er will, was ihm wichtig ist. Es reizt ihn, nochmal in die Ferne zu schweifen, doch er ist auch voll und ganz Familienmensch, was dafür sprechen würde, in der Umgebung zu bleiben, wenn es möglich ist. Er setzt sich nicht unter Zeitdruck, gleichwohl möchte er in den kommenden Wochen Klarheit haben, wie es bei ihm weitergeht. „Bis Mitte September will ich mich entscheiden und wissen, wo ich spiele“, sagt der Brasilianer, der mit 71 Treffern auf Platz elf der ewigen Gladbacher Torschützenliste rangiert.

Der 35 Jahre alte Edeltechniker wurde zwischenzeitlich mit dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht, „aber da gab es keinen Kontakt“. Dafür aber ins niederländische Venlo zum dortigen Ehrendivisionär VVV. „Mein Manager hatte Kontakt zu Venlo“, bestätigt Raffael. In der niederländischen Liga zu spielen, das würde ihm durchaus gefallen, „Venlo wäre eine Möglichkeit“, sagt Raffael. Am Freitag spielt sein Ex-Klub im Stadion „De Koel“, die Gladbacher reisen zum Testspiel über die Grenze.

Raffael wäre nicht der erste Ex-Gladbacher in Venlo. Patrick Paauwe, Marcel Meuwis, Yuki Otsu und Peniel Mlapa spielten dort in der jüngeren Vergangenheit, zuvor unter anderem Andreas Brandts. Auch die früheren Gladbach-Trainer Dick Advocaat und Jos Luhukay spielten für VVV.

Richtig konkret sei es mit Venlo indes noch nicht geworden, sagt Raffael. Eher schon bei Angeboten aus Brasilien und einem anderen Klub im europäischen Ausland. „Woher genau der Klub kommt, das kann ich im Moment noch nicht sagen, das wäre zu früh“, sagt Raffael. Der Verein aus Brasilien, der sich seine Dienste gern sichern würde, ist der Ceara Sporting Club aus seiner Heimatstadt Fortaleza.

„Am liebsten würde ich weiter in Deutschland spielen“, gesteht Raffael. Doch er legt sich nicht fest. Dass er zum Abschluss seiner Karriere auch gern nochmal in seiner Heimat spielen würde, betonte er im Juli im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich bin mit 18 Jahren in die Schweiz gewechselt, das wäre noch einmal etwas komplett Neues für mich. Auch deswegen ist das für mich eine super Alternative“, sagte Raffael da.