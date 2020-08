Formkurve geht nach oben : Der KFC ist auf einem guten Weg

Peter van Ooijen (li.) bejubelt hier im Testspiel auf Schalke seinen Treffer zur 2:0-Führung mit Osaymen Osawe. Der Niederländer setzte im Mittelfeld gute Akzente und bewies seine Torgefahr. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Auch beim Test gegen den Bundesligisten Schalke 04 war in allen Mannschaftsteilen eine positive Entwicklung zu erkennen. Besonders die Abwehr war bisher konstant stabil und ließ gegen die klassenhöheren Teams wenig zu.

Von Josef Hermanns

Nach vier absolvierten Testspielen im Hinblick auf die neue Saison, die am Wochenende 18. bis 20. September beginnen soll, befindet sich die Mannschaft des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen auf einem guten Weg. Die Auswahl von Cheftrainer Stefan Krämer präsentierte sich vor allem in der Abwehr bereits sehr stabil. Lediglich in der Partie gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven kassierten die Uerdinger drei Gegentore. Bei dem Test gegen den Zweitligisten Bochum stand am Ende die Null und beim Spiel gegen den Erstligaabsteiger Paderborn kassierte man zwar zwei Gegentore, wobei der zweite Treffer aber für den jungen Uerdinger Torhüter Julius Paris sehr unglücklich fiel.

Am Dienstag gegen den Erstligisten Schalke 04 präsentierte sich die Abwehrformation um den bulgarischen Neuzugang Stefan Velkov bestens, so dass die Knappen kaum zu Torchancen kamen. Krämer setzte in den Tests gegen Bochum und Schalke auf eine Viererkette mit den Außenverteidigern Christian Dorda und Haktab Traore. Im Zentrum verteidigten Edvinas Girdvainis und Velkov. Letzter spielte in beiden Partien als einer der wenigen Spieler durch und dürfte somit auch für den Meisterschaftsstart gesetzt sein. Auch der aufs Abstellgleis geratene Domenic Maroh, der in beiden Spielen in der zweiten Halbzeit für Girdvainis eingewechselte wurde, machte seine Sache ordentlich. Und dann ist ja auch noch der derzeit noch verletzte Assi Lukimya sicher ein Thema für die Startelf.

info Spielplan soll Donnerstag veröffentlicht werden Der DFB Fußball-Bund will am heutigen Donnerstag den Rahmenspielplan für die neue Saison in der 3. Liga veröffentlichen. Die Liga startet am Freitag, 18. September. Die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga waren bereits in der vergangenen Woche von der DFL veröffentlicht worden.

Das fast vollständig neu formierte Mittelfeld des KFC zeigte sich in den beiden vergangenen Testspielen sehr lauffreudig, spielfreudig und variabel. Währen der aus Münster geholte Fridolin Wagner gut nach hinten absicherte, setzten Peter van Ooijen, Kolja Pusch, Christian Kinsombi, Ali Ibrahimaij und Mike Feigenspan gute Akzente nach vorne. Auffällig dabei die vielen Positionswechsel. Von ihnen gingen auch viele gefährliche Toraktionen aus. Auf Schalke trafen Pusch und van Ooijen und Feigenspann holte den Elfmeter, der zum 3:0 führte, heraus. Arbeiten muss das Trainerteam der Uerdinger in den kommenden Wochen noch an der Treffsicherheit seiner Stürmer. Adriano Grimaldi merkt man noch die langen Verletzungspausen der vergangenen anderthalb Jahre an und Osayamen Osawe bringt bekanntermaßen viel Geschwindigkeit auf den Platz, lässt aber zu viele klare Torgelegenheiten ungenutzt.

Im Tor dürfte Lukas Königshofer die Nummer 1 sein, er spielte in Bochum tadellos. Ob Probespieler Sven Müller (zuletzt Karlsruher SC) verpflichtet wird, soll sich nach dem Test am Freitag bei Zweitligist Hannover entscheiden. Vielleicht bekommt er dann auch mehr Schüsse auf seinen Kasten, wie am Dienstag auf Schalke, und kann sich dann auszeichnen. Auch Gino Fechner (zuletzt 1. FC Kaiserslautern) soll am Freitag noch mal vorspielen. Gegen Schalke gab er auf der Sechs nach der Pause eine gute Figur ab.