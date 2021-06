Vorstandssuche : Knatsch im Verwaltungsrat lähmt den KFC Uerdingen

Krefeld Das hat gerade noch gefehlt. Der KFC Uerdingen muss die Kräfte bündeln, um nach dem Rückzug aus der Dritten Liga zumindest für die Regionalliga gewappnet zu sein, doch stattdessen verkracht sich der Verwaltungsrat bei der Suche eines neuen Vorstands.

Als Roman Gevorkyan am 2. Juni verkündete, dass er sich mit seiner Noah Group beim KFC Uerdingen zurückzieht, weil die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Dritte Liga nicht zu stemmen sind, da hätte eigentlich die große Stunde des Verwaltungsrates schlagen müssen. Denn nachdem Mikhail Ponomarev schon vor einem Jahr seinen Rückzug angedeutet hatte, spätestens jedoch als er die finanziellen Probleme Anfang November öffentlich gemacht hatte, war klar, dass der KFC Uerdingen eine neue Führung braucht. Doch anstatt daran zu arbeiten, vertrauten der Verwaltungsrat auf das Interesse von Gevorkyan. So kommt es, dass das Gremium am 2. Juni keinen Plan B aus der Schublade ziehen konnte.