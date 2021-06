Interview mit Andreas Galland : KFC benötigt dringend einen neuen Vorstand

Interview Krefeld Denn nur dann sei der Fußballklub wieder handlungsfähig. Am Wochenende soll laut Verwaltungsrat eine Entscheidung fallen, wer künftig an der Spitze des mit einem mittleren sechsstelligen Betrag verschuldeten Traditionsverein führen soll.

Galland Das ist möglich und in der Vergangenheit, insbesondere bei Übergangsvorständen, schon passiert. Da die Tätigkeit in Vorstand und Verwaltungsrat sich ausschließen, würde ein Mitglied des Verwaltungsrats, das in den Vorstand gewählt wird, automatisch aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Wir gehen im Übrigen davon aus, dass ein Verwaltungsratsmitglied an seiner eigenen Bestellung nicht mitzuwirken befugt ist, insoweit also von der Wahl ausgeschlossen ist.