KFC Uerdingen : Nicht gestellte Fragen bleiben

Die Fans tun ihre Meinung kund und stellen Fragen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Meinung Krefeld Fußballvereine, ihre Funktionäre und Spieler leben oft in einer eigenen Welt, in der alles gut ist und sie nicht gestört werden möchten. Sie stellen sich Fragen, beantworten sie und machen sich so etwas vor.

Das Digitale verändert die Welt. So ist es Mode geworden, quasi ein Interview mit sich selbst zu führen und es per Internet aller Welt mitzuteilen. Bayern München befragt Torhüter Manuel Neuer, der Deutsche Fußball-Bund seinen Nationaltrainer Jogi Löw. Die Motivation zu solchen Aktionen geschieht meist entweder aus einer Abgehobenheit oder aus Angst. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise: Es werden keine unliebsamen Fragen gestellt, es kann auch nicht kritisch hinterfragt werden, alles wird vom Verein oder Verband weich und mundgerecht serviert, der Konsument muss es nur noch schlucken.