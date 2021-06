Nach Uerdinger Lizenzentzug : Meppen bleibt in der 3. Liga

Meppen bleibt in der 3. Liga

3. Liga Der SV Meppen profitiert vom Lizenzentzug des KFC Uerdingen und darf auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen.

Der KFC Uerdingen hat vom Deutschen Fußball-Bund keine Zulassung für die kommende Saison in der 3. Liga erhalten. Der Verein habe die erforderliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht nachweisen können, teilte der DFB am Freitagabend mit. Es ist die erste Nichtzulassung in der dritthöchsten Spielklasse seit dem TSV 1860 München im Jahr 2017.