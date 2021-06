Probetraining in Uerdingen : Patrick Schneider geht mit dem KFC ungewöhnliche Wege

Patrick Schneider bei der Arbeit: nicht auf dem Trainingsplatz, sondern am Laptop. Foto: Thomas Schulze

Krefeld Der Jugendleiter des KFC Uerdingen reagiert auf die Krise, indem er bleibt. Gemeinsam mit Dmitry Voronin bittet er Spieler zum Probetraining. Das ist aber nur ein Baustein bei den sportlichen Planungen der kommenden Saison.

Patrick Schneider erinnert sich noch genau an den Tag, an die Stunde, wo die Nachricht kam, dass die Noah Group die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geforderten sieben Millionen Euro für die Lizenzerteilung in der Dritten Liga nicht zahlen wird und sich beim KFC Uerdingen zurückzieht. Schneider saß in der Geschäftsstelle am Dießemer Bruch. Was nun? Er schaute Dmitry Voronov, Leitender Trainer des Nachwuchsbereiches an, und beide zögerten sich, sondern packten sofort an. „Eines war uns sofort klar“, erinnert sich Schneider. „Egal, wie es beim KFC weiter geht, wir wollten die Jugend zusammenhalten, damit unsere Aufbauarbeit der vergangenen Jahre nicht verpufft.“

Dabei ist es jedoch nicht geblieben. Die meisten Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die seit fast einem Jahr kein Geld oder nur noch einen Bruchteil ihrer zugesagten Bezüge erhalten haben, arbeiten weiter und versuchen dem Verein im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen.

Info Sportwissenschaftler mit Trainer-A-Lizenz Patrick Schneider ist 44 Jahre alt und in Bremen geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Aktiv spielte er in der Verbandsliga. Er ist Inhaber der Trainer-A-Lizenz und gehörte 2008 als Analyst der Nationalmannschaft zum Team Köln. An der dortigen Sporthochschule arbeitete der diplomierte Sportwissenschaftler von 2013 an drei Jahre lang als Dozent. Von 2016 bis 2018 war er Sportlicher Leiter von Fortuna Köln. Seit 2018 ist er Jugendleiter beim KFC Uerdingen.

Patrick Schneider und Dmitry Voronin kümmern sich derzeit um den sportlichen Bereich. Auch sie wissen zwar nicht, wer den Traditionsverein künftig führen wird, aber sie vertrauen darauf, dass es irgendwie weitergeht und versuchen, den Boden zu bereiten, damit der Verein nicht demnächst völlig bei Null anfangen muss.

Auch in dieser Woche sind wieder Spieler zum Probetraining eingeladen. Morgens stehen Schneider und Voronin dann auf dem Rasen in Oppum, mittags sortieren und sondieren sie Spielerprofile, nachmittags und abends trainieren sie die Jugend – ein Fulltime-Job.

Eine Woche mit Testspielern liegt bereits hinter ihnen. Was hat sie gebracht? Haben sie einen Spieler entdeckt, der für den Regionalliga-Kader in Frage kommt? Was sind das überhaupt für Spieler, die am Probetraining teilnehmen? „Wir hatten in der ersten Woche 13 Testspieler“, berichtet Schneider. „Wir haben sie positionsgetreu eingesetzt und die beider Mannschaften mit A-Jugendlichen aufgefüllt. Tatsächlich waren auch hoffnungsvolle Talente dabei.“ Dass der KFC solch ein Probetraining überhaupt anbietet, ist ungewöhnlich. „Stimmt, aber wir vergeben uns da nichts und wollen gute Entscheidungen treffen. Uns werden viele Spieler angeboten, aber wir verlassen uns nicht auf Highligth-Videos. Die ersetzen keinen realen Blick. Wir wollen Spieler sehen: im Spiel elf gegen elf, bei Über- und Unterzahl, ihre Schnelligkeit und Durchsetzungsfähigkeit, wie sie sich in einer Gruppe verhalten.“