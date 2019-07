Beim Aufsteiger FC Bayern II : Ohne Kirchhoff und Maroh nach München

Kapitän Jan Kirchhoff (links) wird dem KFC in München fehlen. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Die zum Auftakt gegen Halle siegreiche Mannschaft des KFC Uerdingen wird am Freitag in München nicht auf dem Platz stehen. Zwei Säulen fehlen.

Es hätte alles so schön sein können. Der neue Bus stand am Freitag Mittag zur Abfahrt bereit vor der Grotenburg. „Klimatisiert“, wie Trainer Heiko Vogel tags zuvor noch gescherzt hatte. Doch das Lachen ist ihm vergangen. Der Grund: Neben verletzten Adam Matuschyk, Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi fallen beim Gastspiel beim FC Bayern München II am Freitag (19 Uhr) zwei weitere Leistungsträger aus: Jan Kirchhoff und Dominic Maroh.