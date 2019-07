KFC-Kapitän Jan Kirchhoff vor Dirttliga-Start : „Wir wollen zeigen, was wir können“

Jan Kirchhoff. Foto: Revierfoto

Krefeld Der KFC Uerdingen startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC in die neue Drittliga-Saison. Die Vorfreude ist groß, bei den Spielern und den Fans. Der neue Kapitän Jan Kirchhoff macht eine klare Ansage.

KFC-Präsident Mikhail Ponomarev hatte am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, dass Borussia Dortmund aus seiner Sicht alles andere als ein Glückslos sei. Und Trainer Heiko Vogel legte noch einmal nach. „Borussia Dortmund interessiert mich 0,000 Prozent“, sagte er. „Da verschwende ich keinen einzigen Gedanken dran. Mich interessiert nur Halle. Diesem Gegner gilt meine ganze Konzentration.“

Die wird auch sicherlich benötigt, denn der Hallesche FC, den der KFC Uerdingen am Sonntag zum Meisterschaftsauftakt um 14 Uhr in der Düsseldorfer Merkur Spielarena erwartet, hatte nach einer hervorragenden Rückrunde im Kampf um Platz drei gegen Wehen Wiesbaden dem Kürzeren gezogen. Aber das bedeutet ebenso wenig wie die gute Vorbereitung. „Sie war toll, wir hatten viele Einheiten, haben viel gearbeitet, aber all das zählt am Sonntag nicht. Da kommt es drauf an, da müssen wir von Anfang an da sein.“

info Für die Trainer ist Braunschweig Favorit Geht es nach den Trainern der 20 Drittligisten, dann hat Eintracht Braunschweig trotz des zuletzt nur knapp verhinderten Abstiegs gute Chancen, diesmal ganz oben anzugreifen. Das ergab eine Umfrage des DFB. Immerhin zwölf Experten trauen dem ehemaligen Bundesligisten eine Spitzenplatzierung zu. Als stärkste Konkurrenten gelten die drei Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt 04 (zehn Stimmen), 1. FC Magdeburg (neun) und MSV Duisburg (sieben). Außerdem trauen einige Trainer auch dem FC Hansa Rostock, dem KFC Uerdingen 05 (jeweils sechs), dem Vorjahresvierten Halleschen FC (fünf) und dem 1. FC Kaiserslautern (vier) zu, in das Rennen um den Aufstieg eingreifen zu können.

Alle werden da sein, aber nur elf auf dem Platz stehen. „Es bieten sich sehr, sehr viele Spieler für die Anfangsformation an. Natürlich habe ich eine Elf im Kopf, aber es kann noch viel passieren“, sagt Vogel, der sich nicht in die Karten schauen lassen will. Allerdings hat er klare Zeichen gesetzt und manches ergibt sich von selbst, zum Beispiel weil Mittelfeldspieler Adam Matuschyk und die beiden Stürmer Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi verletzt sind.

Einer, der jedoch hundert prozentig dabei sein wird, ist Jan Kirchhoff. Er wurde von Vogel zum Kapitän bestimmt, Assani Lukimya und Dominic Maroh zu seinen Stellvertretern ernannt. Auch das ist ein klares Signal: Auf die Abwehr kommt es an, sie gewinnt die Meisterschaft.

Kirchhoff will dem ihm verliehenen Amt jedoch nicht allzu große Bedeutung beimessen: „Es ist schön, die Binde zu tragen. Aber auch ohne Binde würde ich voran gehen.“ Der Kapitän ist sicher, von seinen Mitspielern dabei unterstützt zu werden. „Alle werden ihre Qualitäten einbringen – sportlich und menschlich. Wir wollen zeigen, was wir können. Und es ist toll, dass wir so ein hohes Niveau haben. Wir werden sehen, wer auf den Platz darf.“ Der Konkurrenzkampf ist voll entbrannt.