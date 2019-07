Panne vor Heimspiel : So erklärt der KFC das Chaos bei der Premiere in Düsseldorf

So erklärt der KFC das Chaos bei der Premiere in Düsseldorf

Krefeld Der KFC Uerdingen nennt einige Ursachen für die Pannen bei der Heimpremiere in Düsseldorf, ohne Schuldige auszumachen. Beim nächsten Heimspiel soll alles besser werden.

Ein Umzug verläuft meist nicht reibungslos. Das weiß jeder, der schon mal umgezogen ist. Da kann noch so sorgfältig geplant werden, irgendetwas läuft immer schief. Das war beim KFC Uerdingen bei seiner Heimpremiere in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena – in der Krefelder Grotenburg kann aus Sicherheitsgründen auch in diser Saison nicht gespielt werden – nicht anders. Die Besucher berichteten von einer ungewöhnlich langen Anfahrt, verschlungenen Wegen zu den Parkplätzen, Problemen beim Kartenkauf, zu späten Einlasszeiten, hohen Preisen und einigen anderen Dingen, die ihnen missfallen hatten. Dass der KFC Uerdingen sich dann kurz vor Spielbeginn entschied, Zuschauer ohne Ticket in die Arena zu lassen, zeigt, wie groß die Missstände waren. Und hätten die Blau-Roten nicht 1:0 gegen Halle gewonnen, so wäre der Ärger der Anhänger wohl noch viel größer gewesen.